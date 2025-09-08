EuroBasket 2025: Εκτός από τη διοργάνωση και την εθνική Γερμανίας ο Άλεξ Μουμπρού

Ο Άλεξ Μουμπρού δεν θα παραμείνει ως head coach στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας για το υπόλοιπο του EuroBasket 2025, εξαιτίας της πρόσφατης περιπέτειας με την υγεία του.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο άμεσος συνεργάτης του, Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς, φαίνεται πως θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας.

Ο Ισπανός τεχνικός διευκρίνισε ότι θα βρίσκεται στον πάγκο, αλλά όχι ως πρώτος προπονητής. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων είχε ταλαιπωρηθεί από λοίμωξη που τον κράτησε μακριά από την ομάδα.

«Τις τελευταίες ημέρες κατάλαβα ότι δεν είμαι σωματικά έτοιμος να προπονήσω την ομάδα από τον πάγκο στη διάρκεια των παιχνιδιών. Αποφάσισα να προσαρμόσω τους ρόλους του τεχνικού επιτελείου και να δώσω στον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς την ευθύνη να είναι ο head coach κατά τη διάρκεια των αγώνων. Θα είμαι ακόμη στον πάγκο, υποστηρίζοντας την ομάδα, και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε την ομάδα να φτάσει στην επιτυχία.»

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

«Ο Άλεξ Μουμπρού θα παραδώσει τον ρόλο του ως πρώτος προπονητής στον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς για το υπόλοιπο του τουρνουά. Ο Άλεξ θα υποστηρίζει από τον πάγκο και θα παραμείνει ενεργό μέλος του προπονητικού επιτελείου. Όσο δύσκολη κι αν ήταν αυτή η απόφαση, σε στηρίζουμε, Άλεξ, και σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».