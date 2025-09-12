Λίγη ώρα έμεινε πριν τον δεύτερο και σπουδαίο ημιτελικό του Eurobasket 2025, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει στις 21:00 την Τουρκία, με μία εκ των δύο ομάδων να διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, λίγες ώρες πριν το Ελλάδα - Τουρκία για τον ημιτελικό του EuroBasket 2025, οι Έλληνες παίκτες γνώρισαν την αποθέωση από τους φιλάθλους.

Κατά την αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο, αρκετοί φίλοι της Εθνικής βρέθηκαν εκεί και χειροκρότησαν τους διεθνείς μας, «μπουστάροντάς» τους ενόψει του τζάμπολ.