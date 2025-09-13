Μενού

EuroBasket 2025: Χαμός με την ανάρτηση του Σεγκούν μετά την πρόκριση της Τουρκίας

H ανάρτηση του Άλπερέν Σεγκούν που δίχασε, μετά την πρόκριση της Τουρκίας στον τελικό του ΕuroBasket 2025.

Ο Αλπερέν Σενγκούν
Ο Αλπερέν Σενγκούν | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Χαμό προκάλεσε η ανάρτηση του Άλπερέν Σεγκούν, μετά την χθεσινή πρόκριση της Τουρκίας στον τελικό του ΕuroBasket 2025.

Πάρα την κακή επίδοση του χθες, 13/9, πετυχαίνοντας τους λιγότερους πόντους σε αγώνα του Eurobasket 2025, αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η αμφιλεγόμενη ανάρτηση του μετά την αναμέτρηση της Τουρκίας με την Ελλάδα στον ημιτελικό.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

