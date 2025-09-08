Eurobasket 2025: Η αποθέωση του Παπανικολάου στον Σαμοντούροβ που έπιασε η κάμερα: «Μπράβο μωρή κ@@@»

Ενδεχομένως το ματς κόντρα στο Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket 2025, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δεν θα το ξεχάσει ποτέ, καθώς ο νεαρός φόργουορντ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του γενικότερα στην καριέρα και όχι μόνο με τη φανέλα της Εθνικής.

Ο 20χρονος αγωνίστηκε 16'14'' και σε αυτό το χρονικό διάστημα πρόλαβε να σκοράρει 7 πόντους, με 6 ριμπάουντ, 4 εκ των οποίων επιθετικά ενώ είχε και ένα highlight με ένα εκπληκτικό φόλοου - κάρφωμα.

