EuroLeague Final Four: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της δεύτερης φάσης

Η EuroLeague ενημέρωσε τον κόσμο πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της δεύτερης φάσης για το Final Four της Αθήνας.

Ήταν γνωστό πως η δεύτερη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα προγραμματίστηκε για σήμερα, 26 Φλεβάρη.

Ήταν τόσο μεγάλη η ζήτηση που τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και πλέον οι φίλαθλοι θα πρέπει να περιμένουν την τρίτη φάση που είναι στις 17 Μάρτη. Τα εισιτήρια έγιναν διαθέσιμα στις 11:00 για την 2η φάση, ωστόσο δεν πήρε πολύ να εξαντληθούν.

