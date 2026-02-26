EuroLeague Final Four: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της δεύτερης φάσης

Ήταν γνωστό πως η δεύτερη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα προγραμματίστηκε για σήμερα, 26 Φλεβάρη.

Ήταν τόσο μεγάλη η ζήτηση που τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και πλέον οι φίλαθλοι θα πρέπει να περιμένουν την τρίτη φάση που είναι στις 17 Μάρτη. Τα εισιτήρια έγιναν διαθέσιμα στις 11:00 για την 2η φάση, ωστόσο δεν πήρε πολύ να εξαντληθούν.

