Έκτροπα της ΕΛΑΣ καταγγέλλουν καθηγητές του ΑΠΘ: Κατέβαζαν τα παντελόνια και έβγαζαν τα εσώρουχα φοιτητών

Σε καταγγελίες «κόλαφους» προχώρησαν σήμερα μέλη του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, με τους καθηγητές να τονίζουν ότι μετά την προσαγωγή 38 φοιτητριών/ων «υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι».

Οι καταγγελίες έγιναν από συλληφθείσα φοιτήτρια και πατέρα συλληφθείσας, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, η οποία οργανώθηκε με αφορμή τις 38 συλλήψεις φοιτητριών/ών που αθωώθηκαν πανηγυρικά για υποτιθέμενη «παρεμπόδιση λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας» λόγω της προβολής κινηματογραφικής ταινίας.

ΑΠΘ: Καταγγελίες για καταχρήσεις της αστυνομίας

Συγκεκριμένα, και όπως ανέφερε ο Γραμματέας ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, Γιώργος Αγγελόπουλος, «η συλληφθείσα φοιτήτρια ευθαρσώς δήλωσε ότι μετά την προσαγωγή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης "υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι". Ένας από τους συνηγόρους των συλληφθέντων, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μίλησε για απόδειξη παραλογισμού».

Τις ίδιες καταγγελίες περί πλήρους ή/και μερικής αναγκαστικής γύμνωσης των φοιτητριών και φοιτητών μας προσωπικά έλαβα και από άλλους/ες συλληφθέντες/σσες.

Το κάθε μέλος ΔΕΠ ατομικά, οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων μας, όλες και όλοι συλλογικά ας πάρουμε τις ευθύνες μας.

Δεν υπάρχει πλέον μέρος να κρυφτούμε… Μας βλέπουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας, μας “βλέπουν” όσοι και όσες πέρασαν από αυτά τα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια εδώ και έναν αιώνα».