Πέθανε η Αντιγόνη Πανέλλη: Θρήνος για την απώλεια στον δημοσιογραφικό κόσμο

Βαρύ κλίμα επικρατεί στον κόσμο της δημοσιογραφίας, μετά την είδηση πως η Αντιγόνη Πανέλλη, που υπηρέτησε επί χρόνια το λειτούργημα της ενημέρωσης, πέθανε σε ηλικία 57 ετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε μετά θλίψης τον αναπάντεχο θάνατο της καταξιωμένης δημοσιογράφου, η οποία έφυγε χθες (25/2) από τη ζωή.

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1969 και μεγάλωσε στην Κορωνησία της Άρτας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», όπου κάλυπτε τα ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών- Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ.

Αντιγόνη Πανέλλη - Η πολυετής πορεία της

Στη συνέχεια, εργάστηκε στην εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ» και μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο οποίο και διακρίθηκε. Ακολούθως εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα «CNN.GR» όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα.

Η Αντιγόνη Πανέλλη υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της δημοσιογράφους και στο ευρύ φιλικό και επαγγελματικό της περιβάλλον. Διακρινόταν για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία.

Ήταν ελεύθερο πνεύμα με ισχυρή γνώμη, βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες που της επέτρεπαν να κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και όσων είχαν υποστεί την αυστηρή κριτική της.

Στις προσωπικές της σχέσεις αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς διακρινόταν για την ειλικρινή αφοσίωσή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της με μια διαρκή διάθεση προσφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους της και την αποχαιρετά με πόνο ψυχής και σεβασμό. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Αντιγόνη Πανέλλη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στην Αγία Σκέπη Παπάγου.