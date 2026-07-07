Euroleague: Με 24 ομάδες η διοργάνωση από τη σεζόν 2027-2028

Μεγάλες αλλαγές αναμένονται να γίνουν στη Euroleague. Η αρμόδια αρχή σχεδιάζει να απονείμει έως και οκτώ νέες μακροπρόθεσμες άδειες συμμετοχής, ενώ θα υπάρχουν και δύο εισιτήρια μέσω του EuroCup.
Από την άλλη, οι επενδύσεις θα ξεπερνάνε τα 1.2 δισ. ευρώ, ενώ από το σεζόν 2027-2028, θα υπάρχουν 24 ομάδες.
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