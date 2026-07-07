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Euroleague: Με 24 ομάδες η διοργάνωση από τη σεζόν 2027-2028

Η Euroleague ετοιμάζεται για μεγάλες αλλαγές, τόσο για το πόσες ομάδες θα αγωνίζονται στη διοργάνωση, αλλά και για τις επενδύσεις που θα ξεπερνάνε τα 1.2 δισ. ευρώ.

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Μπάλα - Ευρωλίγκα
Μπάλα της Euroleague | Eurokinissi/BEGUM UNAL
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Μεγάλες αλλαγές αναμένονται να γίνουν στη Euroleague. Η αρμόδια αρχή σχεδιάζει να απονείμει έως και οκτώ νέες μακροπρόθεσμες άδειες συμμετοχής, ενώ θα υπάρχουν και δύο εισιτήρια μέσω του EuroCup.

Από την άλλη, οι επενδύσεις θα ξεπερνάνε τα 1.2 δισ. ευρώ, ενώ από το σεζόν 2027-2028, θα υπάρχουν 24 ομάδες.

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