Euroleague: Τα σενάρια για τις Περιφέρειες σύμφωνα με το Basketnews

Το BasketNews παράθεσε τα σενάρια για το νέο format της Euroleague όπου έκανε ειδική αναφορά σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αναφορικά με τις Περιφέρειες που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Στιγμιότυπο από ματς Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και πολλά τα ερωτηματικά αναφορικά με το νέο format που ετοιμάζει η Euroleague. Πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται. Από τον αριθμό των ομάδων που θα πάρουν μέρος έως και τον τρόπο με τον οποίο θα χωριστούν σε δύο Περιφέρειες.

Το BasketNews παρέθεσε τα σενάρια για την «επόμενη ημέρα» της Euroleague, εκ των οποίων κάποια ρεαλιστικά και κάποια όχι.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

