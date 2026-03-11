Euroleague: Τα σενάρια για τις Περιφέρειες σύμφωνα με το Basketnews

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και πολλά τα ερωτηματικά αναφορικά με το νέο format που ετοιμάζει η Euroleague. Πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται. Από τον αριθμό των ομάδων που θα πάρουν μέρος έως και τον τρόπο με τον οποίο θα χωριστούν σε δύο Περιφέρειες.
Το BasketNews παρέθεσε τα σενάρια για την «επόμενη ημέρα» της Euroleague, εκ των οποίων κάποια ρεαλιστικά και κάποια όχι.
