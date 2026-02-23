Έξαλλη η σύζυγος του Λεσόρ για την αμφίεση που ξεπέρασε τα όρια: «Είναι ρατσισμός, είναι βάρβαρο»

Για άλλη μια σεζόν η Πάτρα φόρεσε τα καλά της και υποδέχθηκε το καρναβάλι. Πολλές στολές που έκλεψαν την παράσταση, αλλά μια από αυτές απασχόλησε για τους λάθος λόγους και ξεπεράστηκαν τα όρια. Ένας άνθρωπος θέλησε να... μιμηθεί τον Ματίας Λεσόρ.

Eπέλεξε να βάψει μαύρο το πρόσωπο, έβαλε περούκα και είχε και πατερίτσα. Μια εντελώς άστοχη αμφίεση και χωρίς κανένα λόγο για έναν παίκτη που έχει ταλαιπωρηθεί από τον σοβαρό τραυματισμό του.

