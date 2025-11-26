Έξαλλος Ομπράντοβιτς στο time out: Το λάθος του Μαρίνκοβιτς ενώ έδινε οδηγίες

Το χθεσινό παιχνίδι της Παρτιζάν με τον Παναθηναϊκό, είχε ήδη πάρει άσχημη τροπή, με την διαφορά να έχει ξεφύγει στους 28 πόντους για τους «πράσινους» και ο πίνακας του σκορ να δείχνει 82-54 στα μέσα της τελευταίας περιόδου.

Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ζήτησε ένα time out, στο ξεκίνημα του οποίου ζήτησε από τους παίκτες του να μην... πέσουν άλλο και να προσπαθήσουν να παίξουν κανονικό μπάσκετ.

