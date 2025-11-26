Μενού

Έξαλλος Ομπράντοβιτς στο time out: Το λάθος του Μαρίνκοβιτς ενώ έδινε οδηγίες

Η κίνηση του Μαρίνκοβιτς που έκανε έξαλλο τον Ομπράντοβιτς στη διάρκεια ενός time out.

Reader symbol
Newsroom
Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Το χθεσινό παιχνίδι της Παρτιζάν με τον Παναθηναϊκό, είχε ήδη πάρει άσχημη τροπή, με την διαφορά να έχει ξεφύγει στους 28 πόντους για τους «πράσινους» και ο πίνακας του σκορ να δείχνει 82-54 στα μέσα της τελευταίας περιόδου.

Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ζήτησε ένα time out, στο ξεκίνημα του οποίου ζήτησε από τους παίκτες του να μην... πέσουν άλλο και να προσπαθήσουν να παίξουν κανονικό μπάσκετ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ