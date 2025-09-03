Ευρωμπάσκετ: Η θέση που θα τερματίσει η Ελλάδα και τα σενάρια για τον αντίπαλο

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής στον όμιλο της Εθνικής μας, έκανα ακόμη πιο δύσκολο το... σταυρόλεξο της πρόκρισης αλλά κυρίως του τελικού πλασαρίσματος, που θα καθορίσει και τις διασταυρώσεις στα νοκ άουτ του Eurobasket.

Η Ελλάδα και η Ιταλία -μετά από τη νίκη επί της Ισπανίας- έχουν τσεκάρει το εισιτήριο τους και οι άλλες δύο θέσεις να «παιχθούν» ανάμεσα σε Γεωργία, Βοσνία και Ισπανία.

Θυμίζουμε πως ο όμιλος μας διασταυρώνεται στους «16» με τον 4ο όμιλο, από τον οποίο έχουν προκριθεί Πολωνία, Ισραήλ, Γαλλία και Σλοβενία.

Ποια θέση θα καταλάβει η Ελλάδα

Η Εθνική μας έχει το πλεονέκτημα να κρατά τη μοίρα της στα δικά της χέρια. Τα πράγματα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μοιάζουν απλά, αλλά μπορούν να γίνουν και αρκετά σύνθετα. Εξηγούμαστε.

Με νίκη επί της Ισπανίας, η Ελλάδα είναι δεδομένα 1η.

Τι γίνεται όμως σε περίπτωση ήττας από τη «Φούρια Ρόχα» το βράδυ της Πέμπτης, και πως την επηρεάζουν τα άλλα αποτελέσματα:

Θα είναι 2η : Με ήττα έως 27 πόντους από την Ισπανία, εάν η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία τη Βοσνία.

: Με ήττα έως 27 πόντους από την Ισπανία, εάν η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία τη Βοσνία. Θα είναι 3η : Με ήττα από 28 πόντους και πάνω από την Ισπανία, εάν η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία τη Βοσνία.

: Με ήττα από 28 πόντους και πάνω από την Ισπανία, εάν η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία τη Βοσνία. Θα είναι 4η: Με ήττα από την Ισπανία και νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας.

Οι άλλες θέσεις του ομίλου

Με την Ιταλία να είναι στην επόμενη φάση ήδη, το ενδιαφέρον εστιάζεται αρχικά στο παιχνίδι της Βοσνίας με τη Γεωργία, το οποίο είναι τελικός. Όποια ομάδα επικρατήσει τότε θα βρεθεί κι αυτή στους «16».

Η Γεωργία μπορεί να προκριθεί ακόμη και με ήττα, αρκεί να νικήσει η Ελλάδα την Ισπανία. Σε αυτή την περίπτωση οι Ισπανοί... πάνε σπίτι τους!

Ευρωμπάσκετ: Ο επόμενος αντίπαλος της Ελλάδας

Ο Δ' όμιλος που διασταυρώνεται ο «ελληνικός» είναι επίσης ανοικτός αναφορικά το τελικό πλασάρισμα των ομάδων. Ισραήλ, Πολωνία και Γαλλία έχουν ρεκόρ 3-1, ενώ στο 2-2 είναι η Σλοβενία.

Στην τελευταία αγωνιστική Γαλλία και Πολωνία παίζουν με τις ομάδες που έχουν αποκλειστεί, ενώ Σλοβενία και Ισραήλ παίζουν μεταξύ τους.

Αν υποθέσουμε, για την οικονομία της κουβέντας, πως Γαλλία και Πολωνία θα επικρατήσουν της Ισλανδίας και του Βελγίου, αντίστοιχα, η τελική κατάταξη θα κριθεί από το αποτέλεσμα του αγώνα Ισραήλ - Σλοβενία. Σε αυτή την περίπτωση:

Με νίκη του Ισραήλ : 1. Ισραήλ, 2. Πολωνία, 3. Γαλλία, 4. Σλοβενία

: 1. Ισραήλ, 2. Πολωνία, 3. Γαλλία, 4. Σλοβενία Με νίκη της Σλοβενίας: 1. Γαλλία, 2. Πολωνία, 3. Σλοβενία, 4. Ισραήλ.

Θυμίζουμε πως οι δύο όμιλοι διασταυρώνονται ως εξής: Γ1-Δ4, Γ2-Δ3, Γ3-Δ2 και Γ4-Δ1.