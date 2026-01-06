Φενέρ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (06/01) την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη για την 20η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Οι «ερυθρόλευκοι» με την ψυχολογία στα ύψη από το μεγάλο διπλό κόντρα στον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζουν τους πρωταθλητές Ευρώπης με στόχο τη νίκη που θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στην τετράδα.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρίσκεται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 12-6 και ένα ματς λιγότερο, εκείνο κόντρα στους Πειραιώτες στο ΣΕΦ, που είχε αναβληθεί λόγω βροχής.