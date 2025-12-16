Μενού

Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός 77-81: Το Τριφύλλι είπε «ως εδώ» στην Πόλη

Τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού που έκανε το 2/2 φέτος επί τουρκικού εδάφους, σκοράροντας τελικό 77-81 κόντρα στη Φενέρ.

Reader symbol
Newsroom
Φενέρμπαχτσε - ΠΑΟ
Φενέρμπαχτσε - ΠΑΟ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού που έκανε το 2/2 φέτος επί τουρκικού εδάφους, σκοράροντας 30 πόντους (με 9/16 σουτ, 5 ασίστ & 4 κλεψίματα) στην καλύτερη άμυνα της Euroleague και φανέρωσε κόντρα στη Φενέρμπαχτσε τις μεγάλες φετινές του δυνατότητες, βάζοντας τέλος στο 6/6 της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ