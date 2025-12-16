Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός 77-81: Το Τριφύλλι είπε «ως εδώ» στην Πόλη

Τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού που έκανε το 2/2 φέτος επί τουρκικού εδάφους, σκοράροντας 30 πόντους (με 9/16 σουτ, 5 ασίστ & 4 κλεψίματα) στην καλύτερη άμυνα της Euroleague και φανέρωσε κόντρα στη Φενέρμπαχτσε τις μεγάλες φετινές του δυνατότητες, βάζοντας τέλος στο 6/6 της πρωταθλήτριας Ευρώπης.
