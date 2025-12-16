Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Τουρκία βρίσκεται ο Παναθηναϊκού καθώς σήμερα το απόγευμα φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε για τη 16η αγωνιστική της Euroleague. Η αναμέτρηση Φενερμπαχτσε - Παναθηναϊκός αρχίζει στις 19:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4.

Οι «πράσινοι» θα έχουν στη σύνθεσή του τον Τσεντί Οσμάν που ακολούθησε κανονικά την τελευταία προπόνηση, ωστόσο ερωτηματικό υπάρχει δίπλα στο όνομα του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γύρισε τυον αριστερό του αστράγαλο με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία, ωστόσο θα επανεκτιμηθεί σήμερα.

«Η Φενέρμπαχτσε είναι σε καλή κατάσταση, έχοντας κερδίσει τους τελευταίους έξι αγώνες στη EuroLeague. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε ξανά. Έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες νίκες, έχουμε δύο ήττες. Επομένως, το παιχνίδι θα είναι δύσκολο, αλλά θα είμαστε έτοιμοι για αυτό» ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν σχολιάζοντας τη σημερινή αναμέτρηση.



