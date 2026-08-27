Μενού

FIBA World Cup 2027: Η 12αδα της Εθνικής για το ματς με την Ουκρανία

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της Εθνικής για το ματς κόντρα στην Ουκρανία στη Ρίγα.

Reader symbol
Newsroom
Σπανούλης - Εθνική
Ο Βασίλης Σπανούλης στον πάγκο της Εθνικής | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Έτοιμη για να μπει στη «μάχη» του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 είναι η Εθνική μας ομάδα. Η «επίσημη αγαπημένη» ταξιδεύει (27/08) για τη Ρίγα, όπου την Παρασκευή (28/08, 19:00) θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία.

Για το προσεχές πολύ σημαντικό παιχνίδι, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη. Στη δωδεκάδα δεν βρίσκεται ο Δημήτρης Φλιώνης, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ εκτός έμειναν οι Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Περσίδης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ