FIBA World Cup 2027: Η 12αδα της Εθνικής για το ματς με την Ουκρανία

Έτοιμη για να μπει στη «μάχη» του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 είναι η Εθνική μας ομάδα. Η «επίσημη αγαπημένη» ταξιδεύει (27/08) για τη Ρίγα, όπου την Παρασκευή (28/08, 19:00) θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία.
Για το προσεχές πολύ σημαντικό παιχνίδι, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη. Στη δωδεκάδα δεν βρίσκεται ο Δημήτρης Φλιώνης, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ εκτός έμειναν οι Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Περσίδης.
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