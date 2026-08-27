Η ανατριχιαστική εικόνα της NASA: Τι είδε το ρομπότ της όταν κοίταξε κάτω από τον γκρεμό του Άρη

Στις 26 Αυγούστου 2026, το ακούραστο ρόβερ «Curiosity» της NASA γιόρτασε την κορύφωση της μέχρι τώρα 14ετούς περιπέτειάς του, κατακτώντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ: σκαρφάλωσε σε υψόμετρο ενός χιλιομέτρου, αφήνοντας πίσω του τον πυθμένα του κρατήρα Γκέιλ με προορισμό τις πλαγιές του εμβληματικού Όρους Σαρπ.

Running up that hill!



Today, NASA’s Curiosity rover reached the pinnacle — so far — of its 14-year mission on Mars, when it marked an elevation gain of 1 kilometer in its ongoing journey from Gale Crater up the slope of Mount Sharp. 1/2 pic.twitter.com/wZHUrz2PZR — NASA Mars (@NASAMars) August 27, 2026

Για να απαθανατίσει αυτή τη μεγαλειώδη στιγμή, το μοναχικό ρομπότ σταμάτησε και «κοίταξε» πίσω, προς την αχανή πορεία που έχει ήδη διανύσει. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιλυγγιώδες, συγκλονιστικό μωσαϊκό 323 επιμέρους φωτογραφιών, τις οποίες τράβηξε η προηγμένη κάμερα Mastcam την 1η και 2η Αυγούστου (κατά την 4.972η και 4.973η αρειανή ημέρα, ή αλλιώς «sol», της αποστολής του).

Η εικόνα αποκαλύπτει την επιβλητική, ευρεία κοιλάδα που έχει βαφτιστεί «Valle Grande». Η πανοραμική λήψη κοιτάζει προς τα κάτω, από τις πλαγιές του όρους των 5 χιλιομέτρων το οποίο το ρόβερ ανεβαίνει με υπομονή από το μακρινό 2014, αποκαλύπτοντας την απόκοσμη ομορφιά του Κόκκινου Πλανήτη.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτής της φωτογραφίας, ωστόσο, είναι η επεξεργασία της: οι επιστήμονες προσάρμοσαν προσεκτικά τα χρώματα ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες φωτισμού ακριβώς όπως θα τις αντιλαμβανόταν το ανθρώπινο μάτι, αν στεκόμασταν εμείς οι ίδιοι στην άκρη αυτού του εξωγήινου γκρεμού.

Πίσω από αυτό το τεχνολογικό θαύμα που συνεχίζει να μας χαρίζει ανατριχιαστικές εικόνες, κρύβεται το Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA, το οποίο διευθύνεται από το περίφημο Caltech στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια. Το JPL συντονίζει την αποστολή εκ μέρους της Διεύθυνσης Επιστημονικών Αποστολών της NASA, ενώ η εταιρεία Malin Space Science Systems (στο Σαν Ντιέγκο) είναι εκείνη που κατασκεύασε και διαχειρίζεται το "μάτι" του ρόβερ, την κάμερα Mastcam.