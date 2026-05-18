Final Four 2026: Περισσότερα από 8.000 εισιτήρια σε οπαδούς του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο πως έχει φιλάθλους που πάντα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να είναι στο πλευρό της ομάδας του Πειραιά. Έτσι το Final Four της Αθήνας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν εξασφαλίσει πάνω από 8.000 εισιτήρια για το Telecom Center Athens, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πως θέλουν να αποτελέσουν το έκτο παίκτη της ομάδας του Πειραιά.

