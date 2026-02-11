Final Four - Εισιτήρια: Ξεκίνησε η μεταπώληση τους σε εξωφρενικές τιμές

Για τα εισιτήρια των Final Four της Euroleague κάθε χρόνο γίνεται ένας μικρός χαμός. Πόσω μάλλον τα δύο τελευταία χρόνια, που έδωσαν το «παρών» και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Η φετινή διοργάνωση, που θα γίνει στην Αθήνα, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, δεν αποτελεί εξαίρεση… Η διάθεσή τους άρχισε τη Δευτέρα για τους κατόχους Visa, συνεχίστηκε χθες για όσους είχαν δικαίωμα στο pre-sale, ενώ σήμερα το πρωί άνοιξε για όλους και έγινε sold out μέσα σε πέντε λεπτά, όπως ενημέρωσε η ίδια η Euroleague.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr