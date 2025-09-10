Φώτης Ιωαννίδης: Έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη Σπόρτινγκ

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τα «Λιοντάρια» της Πορτογαλίας να αναρτούν στο Instagram φωτογραφία από την πρώτη προπόνηση του Έλληνα επιθετικού με την ομάδα.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, αφού επέστρεψε στην Πορτογαλία μετά το τέλος των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με την Εθνική Ελλάδος, ο Φώτης Ιωαννίδης συμμετείχε για πρώτη φορά στην προπόνηση των Λιονταριών υπό τις οδηγίες του Ρούι Μπόρχες.

Μαζί του φυσικά και ο Γιώργος Βαγιαννίδης που με τη σειρά του τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν στην Αθήνα για τους αγώνες της Εθνικής μας απέναντι σε Λευκορωσία και Δανία τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.



