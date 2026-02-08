Η γυναίκα που έγινε viral στη συναυλία των Coldplay κάνει σεμινάρια με αστρονομικό εισιτήριο

Η γυναίκα που έγινε viral στο «Kiss Cam» της συναυλίας των Coldplay πέρασε από πολλά ζόρια. Η 53χρονη Κριστίν Καμπότ που είχε προσπαθήσει να φυγαδεύσει τον έρωτα της με τον πρώην CEO της Astronomer, Άντυ Μπάιρον σε μια συναυλία των Coldplay, αλλά ο Κρις Μάρτιν με το μικρόφωνο του και ο καμεραμάν της παραγωγής κατάφεραν να την κάνουν ρεζίλι παγκοσμίως.

H Καμπότ και ο Μπάιρον έγιναν διάσημοι σε όλο τον κόσμο σαν «εκείνο το ζευγάρι με την παράνομη σχέση που τους κάρφωσαν οι Coldplay».

Έχασαν δουλειές, σχέσεις, αξιοπρέπεια, αλλά τώρα, φαίνεται πως έρχεται η ώρα της εκδίκησης, ή κάτι τέτοιο.

Η Κριστίν Καμπότ, θα συμμετάσχει ως ομιλήτρια στο PRWeek 2026 Crisis Comms Conference στην Ουάσιγκτον, DC, με τιμές εισιτηρίων μεταξύ 750 και 875 δολαρίων ανά άτομο.

Η μητέρα δύο παιδιών, που βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο του viral σκάνδαλου, θα εμφανιστεί σε ομιλία 30 λεπτών με τίτλο «Taking Back the Narrative» μαζί με τη CEO δημοσίων σχέσεων, Ντίνι Βον Μάφλινγκ . Στο συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, έχουν προγραμματιστεί άλλοι 14 ομιλητές.

Reddit

H Daily Mail κατέγραψε ένα σωρό αντιδράσεις γι' αυτή την είδηση στα social media. Μεταξύ άλλων γράφτηκαν τα εξής:

«Υποθέτω ότι η υψηλού προφίλ μοιχεία μπορεί να είναι ένα προσωρινό μεγάλο κέρδος.»

«Ναι, υποθέτω ότι το να είσαι μοιχεία πληρώνει», έγραψε κάποιος άλλος.

«Έχει μια ιστορία να πει και θα την ακούσουν. Αυτός είναι ο νέος κόσμος», σχολίασε τρίτος.

Ένας χρήστης παραδέχτηκε:

«Δεν ξέρω ποιος θα πλήρωνε 875 δολάρια για να παρακολουθήσει αυτό, αλλά μπράβο της, επέστρεψε δυναμικά»

Τελικά και η αξιοπρέπεια και η πλήρης απώλεια της παραμένουν δυνατά συναλλάγματα στην εποχή των social media. Εκείνοι που ξαφνικά αποκτούν νέους, απαξιωτικούς τίτλους μπροστά από το όνομα τους («η μοιχαλίδα της συναυλίας των Coldplay), ίσως είναι υποψήφιοι εκατομμυριούχοι και δεν το ξέρουν.