Φουρνιέ: Ξεφάντωμα στην Πάρο για τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού

Η δουλειά... δουλειά, αλλά και η διασκέδαση... διασκέδαση για τον Εβάν Φουρνιέ!
Την ώρα που ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ επισκέπτεται το κλειστό γυμναστήριο της Πάρου στην Μάρπησσα, όπου κάνει ατομικές προπονήσεις μαζί με τον συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζώκα, τον Στέφανο Τριαντάφυλλο, το βράδυ το... ρίχνει έξω.
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