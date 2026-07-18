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Φουρνιέ: Ξεφάντωμα στην Πάρο για τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού

Ο Εβάν Φουρνιέ διασκεδάζει με την ψυχή του τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Πάρο όπου βρίσκεται αυτές τις ημέρες.

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Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ μετά τον τελικό του Final Four | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Η δουλειά... δουλειά, αλλά και η διασκέδαση... διασκέδαση για τον Εβάν Φουρνιέ!

Την ώρα που ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ επισκέπτεται το κλειστό γυμναστήριο της Πάρου στην Μάρπησσα, όπου κάνει ατομικές προπονήσεις μαζί με τον συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζώκα, τον Στέφανο Τριαντάφυλλο, το βράδυ το... ρίχνει έξω.

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