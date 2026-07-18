Την σκότωσε και πήγε στο καφενείο να δει τον Άγιαξ: Ένα αδιανόητα κυνικό έγκλημα

Ο Μιχάλης Δράγκας και η σύντροφος του, η Μαρία Φραγκοπούλου, επί οκτώ χρόνια ζούσαν μια ζωή χωρίς εντάσεις, ή έστω αυτό έδειχναν στους φίλους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, πως η κοινή ζωή τους δεν θα τελείωνε με φόνο.

Ο Δράγκας είχε γνωρίσει την Μαρία το 1978, ως «προξενιό» από τους φίλους του. Δεν είχε ενθουσιαστεί από την πρώτη γνωριμία, όπως είπε αργότερα στην κατάθεση του στην Αστυνομία, αλλά στην πορεία, την αγάπησε. Η Μαρία ποτέ δεν του έκρυψε το παρελθόν της, πως ήταν μια γυναίκα που εκδιδόταν στον κόσμο του πληρωμένου έρωτα, όμως μαζί του, θέλησε να κάνει μια νέα αρχή.

Στην πορεία όμως, εμφανίστηκε η κόρη της Μαρίας, η οποία δεν συμπάθησε ποτέ τον Δράγκα. Η κόρη της Μαρίας προσπαθούσε να πείσει την μαμά της να διακόψει τον δεσμό της με τον Μιχάλη. Εκείνη βρέθηκε στη μέση. Αγαπούσε την κόρη της, όμως δεν ήταν σίγουρη αν ήθελε να χωρίσει τον Μιχάλη.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής

Το ζευγαρί ξεκίνησε να τσακώνεται συχνά. Ορισμένες φορές, η Μαρία είχε ζητήσει από τον Μιχάλη να φύγει από το σπίτι της. Εκείνος είχε αρχίσει να σκέφτεται πώς κάτι έπρεπε να γίνει, κάποιος έπρεπε να φύγει από τη μέση.

Μια μέρα, εν μέσω ενός ακόμα καυγά, ο Μιχάλης άρπαξε ένα πριονωτό μαχάιρι κουζινας και μαχαίρωσε την Μαρία. Την άφησε νεκρή. Ατάραχος, πήγε στο καφενείο της γειτονιάς του για να δεί ποδόσφαιρο, έπαιζε ο Ολυμπιακός στο Κύπελλο Πρωταθλητριών με τον Άγιαξ. Είδε τον αγώνα και γύρισε σπίτι του, σαν να μην τρέχει τίποτα. Το επόμενο πρωί, πήγε στο πλησιέστερο τμήμα και παραδόθηκε.

Στην ομολογία του - που συνοδεύτηκε από αναπαράσταση του εγκλήματος - είπε πως την μαχαίρωσε μέσα στα νεύρα του, αλλά την αγαπούσε. Επεσήμανε τον αγώνα ποδοσφαίρου στο καφενείο που πρόλαβε και παρακολούθησε. Είχε και κάποιες προτεραιότητες.