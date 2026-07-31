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Φρανσίσκο: Η αντίδραση της Ζάλγκιρις για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό

Η Ζάλγκιρις μέσω ενός tweet, σχολίασε τη μεταγραφή του Σιλβέν Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό.

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Σιλβέιν Φρανσίσκο
Ο Φρανσίσκο με τη φανέλα της Ζαλγκίρις | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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Σε μία εξαιρετική προσθήκη προχώρησε ο Παναθηναϊκός όσον αφορά τη θέση του point guard. Οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν στη Βιλερμπάν και έκαναν δικό τους τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Ο Γάλλος γκαρντ αναβαθμίζει την περιφέρεια του Παναθηναϊκού, με τον ίδιο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο και θα συνεργαστεί για πρώτη φορά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η πρώην ομάδα του Φρανσίσκο, δεν άφησε ασχολίαστη αυτή τη μεταγραφή.

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