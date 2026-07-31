Με μεγάλα πύρινα μέτωπα βρίσκεται αντιμέτωπο το Ρέθυμνο, και πολλοί είναι οι κάτοικοι που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην επιχείρηση αυτή, βοήθησε μεταξύ άλλων, ένας ψαράς που με τη βάρκα του, βοήθησε δεκάδες εγκλωβισμένους με το καΐκι του, παρά τους θυελλώδεις ανέμους που σαρώνουν στην περιοχή.

Όλα ξεκίνησαν εχθές (30/7) στην παραλία Άγιος Παύλος, όπου δεκάδες είχαν εγκλωβιστεί λόγω του πύρινου μετώπου που βρισκόταν ακριβώς από πάνω στην παραλία.

Ο καπετάνιος Νίκος Ματθαιάκης περιέγραψε ότι τριάνταδύο άτομα ήταν εγκλωβισμένα κάτω από τα βράχια και βρίσκονταν σε κίνδυνο. Τόνισε ότι η περιοχή ήταν αρκετά δυσπρόσιτη και ότι ήταν δύσκολο, μεγάλο σκάφος να προσεγγίσει το σημείο.

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Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι η ριπή του αέρα ήταν στα 160χλμ., γεγονός που έκανε το έργο του πολύ πιο δύσκολο και επικίνδυνο. Οι εγκλωβισμένοι, πέφτανε στη θάλασσα και με ένα σχοινί τους έσερναν και τους έβαζαν επάνω στο καΐκι καθώς κανένα σκάφος, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του κυρίου Ματθαιάκη, δεν μπορούσε να προσεγγίσει στεριά.

Παράλληλα, ακούγονταν εκρήξεις στο σημείο από αυτοκίνητα που καίγονταν τα ρεζερβουάρ τους.

«Μου είπαν ευχαριστώ, ήταν πολύ τρομοκρατημένοι. Τα βλέπαμε τότε που γίνονταν στο Μάτι και δεν τοπιστεύαμε. Κάτι παρόμοιο δεν μου έχει τύχει. Να σώζω ανθρώπους από τη φωτιά», δήλωσε ο 43χρονος καπετάνιος - ήρωας.