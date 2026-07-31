Νάντια Μπουλέ: Περικυκλωμένη από ψάρια - «Δεν πιστεύω να ήταν λαγοκέφαλοι;» τη ρώτησαν

Τις καλοκαιρινές της βουτιές απολαμβάνει η Νάντια Μπουλέ και δεν την νοιάζει ακόμα και είναι γύρω της δεκάδες ψάρια, εάν κρίνουμε από το βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram.
«Στη - γεμάτη ψάρια- θάλασσα», έγραψε η Νάντια Μπουλέ στη λεζάντα, ενώ έντυσε το πλημμυρισμένο από το γαλαζοπράσινο χρώμα reel της με το τραγούδι «Στη Θάλασσα» της Θεοδοσίας Τσάτσου.
Ο τραγουδιστής και ηθοποιός, Πάνος Παταγιάννης, δεν άφησε την ευκαιρία να την πειράξει ανεκμετάλλευτη και τη ρώτησε «Δεν πιστεύω να ήταν la;», εννοώντας λαγοκέφαλους, για να του απαντήσει εκείνη «καρχαρίες» μαζί με ένα emoji με έντονο γέλιο.
Μάλιστα, σε insta story η Νάντια Μπουλέ ανέβασε και μια φωτογραφία της όπου τη βλέπουμε πάνω σε ένα σκάφος με ολόσωμο φλοράλ μαγιό να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θέα.
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