Νάντια Μπουλέ: Περικυκλωμένη από ψάρια - «Δεν πιστεύω να ήταν λαγοκέφαλοι;» τη ρώτησαν

Τις καλοκαιρινές της βουτιές απολαμβάνει η Νάντια Μπουλέ και δεν την νοιάζει ακόμα και είναι γύρω της δεκάδες ψάρια, εάν κρίνουμε από το βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram.

«Στη - γεμάτη ψάρια- θάλασσα», έγραψε η Νάντια Μπουλέ στη λεζάντα, ενώ έντυσε το πλημμυρισμένο από το γαλαζοπράσινο χρώμα reel της με το τραγούδι «Στη Θάλασσα» της Θεοδοσίας Τσάτσου.

Ο τραγουδιστής και ηθοποιός, Πάνος Παταγιάννης, δεν άφησε την ευκαιρία να την πειράξει ανεκμετάλλευτη και τη ρώτησε «Δεν πιστεύω να ήταν la;», εννοώντας λαγοκέφαλους, για να του απαντήσει εκείνη «καρχαρίες» μαζί με ένα emoji με έντονο γέλιο.

Μάλιστα, σε insta story η Νάντια Μπουλέ ανέβασε και μια φωτογραφία της όπου τη βλέπουμε πάνω σε ένα σκάφος με ολόσωμο φλοράλ μαγιό να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θέα.

Νάντια Μπουλέ | @nadiaboule - Instagram