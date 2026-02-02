Μενού

Galacticos by Interwetten: Τι είπαν Τσακίρης και Νικολακόπουλος για το ΑΕΚ - Ολυμπιακός και τη διαιτησία

Δείτε όσα ειπώθηκαν από τον Γιώργο Τσακίρη και τον Κώστα Νικολακόπουλο στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten για το χθεσινό ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Reader symbol
Newsroom
AEK - Ολυμπιακός
Στιγμιότυπο από το ματς ΑΕΚ - Ολυμπιακός | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Ο απόηχος του μεγάλου ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια κυριάρχησε στους Galacticos by Interwetten με τους Γιώργο Τσακίρη και Κώστα Νικολακόπουλο να αναλύουν όσα συνέβησαν στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός.

Η ΑΕΚ ήταν έξαλλη με τη διαιτησία φωνάζοντας για κόκκινη κάρτα στο χτύπημα του Ποντένσε στον Ρότα, αλλά και για το πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR με το οποίο οι ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν στο φινάλε.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ