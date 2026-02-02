Galacticos by Interwetten: Τι είπαν Τσακίρης και Νικολακόπουλος για το ΑΕΚ - Ολυμπιακός και τη διαιτησία

Ο απόηχος του μεγάλου ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια κυριάρχησε στους Galacticos by Interwetten με τους Γιώργο Τσακίρη και Κώστα Νικολακόπουλο να αναλύουν όσα συνέβησαν στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός.

Η ΑΕΚ ήταν έξαλλη με τη διαιτησία φωνάζοντας για κόκκινη κάρτα στο χτύπημα του Ποντένσε στον Ρότα, αλλά και για το πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR με το οποίο οι ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν στο φινάλε.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

