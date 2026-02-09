Μενού

Gazzetta Awards 2025: Η αγκαλιά των θρύλων του Παναθηναϊκού Ομπράντοβιτς - Διαμαντίδη

Δημήτρης Διαμαντίδης και Ζέλικο Ομπράντοβιτς αγκαλιάστηκαν με θέρμη κατά τη διάρκεια των Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Δύο «θρύλοι» που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης, Δημήτρης Διαμαντίδης και Ζέλικο Ομπράντοβιτς, συναντήθηκαν ξανά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και αγκαλιάστηκαν με θέρμη.

Λίγο πριν από την έναρξη της λαμπερής εκδήλωσης τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα με τη συνάντησή τους να φέρνει στο μυαλό πολλές πράσινες αναμνήσεις.

 

