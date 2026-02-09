Δημοσκόπηση Interview: Πώς αξιολογούν οι πολίτες το ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες να κατέβει στην πολιτική

Ενδιαφέροντα είναι τα πορίσματα από τη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, και μεταξύ άλλων, εκτός από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, πρόσωπα που δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα ονόματα κόμματος, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν και για τον Παύλο Ντε Γκρες.

Αρχικά, αναφορικά με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, το 31,9% θεωρεί πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές, ενώ το 14,9% δήλωσε «άλλο κόμμα», ποσοστό που παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον.

Αναλυτικά:

Νέα Δημοκρατία: 31,9%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%

Ελληνική Λύση: 7,3%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ 25: 3,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο κόμμα: 14,9%

Δημοσκόπηση Interview

Τι πιστεύουν οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Καρυστιανού

Από την δημοσκόπηση δεν έλειψε και το όνομα της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία χωρίς να έχει ανακοινώσει όνομα κόμματος και πτόγραμμα, έχει κάνει ξεκάθαρη την πρόθεση της.

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ πιθανό – 11,8%

Αρκετά πιθανό – 9%

Λίγο πιθανό – 10,7%

Καθόλου πιθανό – 65,8%

Στο ίδιο ερώτημα, για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ πιθανό – 9,9%

Αρκετά πιθανό – 4,7%

Λίγο πιθανό – 8,4%

Καθόλου πιθανό – 76,3%

Δημοσκόπηση Interview: Πώς φαίνεται στους πολίτες το ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γρες να κατέβει στην πολιτική

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι, πρώτη φορά, βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τον Παύλος Ντε Γκρες.

Στο ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, οι ερωτηθέντες απάντησαν τα εξής:

23% – θετικά/ μάλλον θετικά

63% – αρνητικά/ μάλλον αρνητικά

14% – δεν ξέρω/ δεν απαντώ