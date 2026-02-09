Gazzetta Awards 2025: LIVE η μεγάλη τελετή των κορυφαίων της χρονιάς

Μενού

Δείτε ζωντανά την λαμπερή τελετή των Gazzetta Awards από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ποιοι θα βραβευτούν φέτος.

Gazzetta Awards
To Gazzetta γιορτάζει, αναδεικνύοντας και βραβεύοντας τους κορυφαίους αθλητές του 2025. Οι κορυφαίοι θα βραβευτούν σε μια λαμπρή τελετή, γεμάτη ξεχωριστές προσωπικότητες. Δείτε την εκδήλωση ζωντανά.

 

