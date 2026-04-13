Το Gazzetta στα... χνάρια του θρύλου του Παναθηναϊκού, Φέρεντς Πούσκας

Η Βουδαπέστη είναι μία πόλη με τις δικές της, ξεχωριστές ομορφιές. Από τα μνημεία και τα κτίρια μέχρι την κληρονομιά της πόλης από τους πολέμους και τις δύσκολες περιόδους που έζησε. Όλες αυτές οι εικόνες είναι εύκολα αντιληπτές με μια βόλτα στα σοκάκια και τα στενά, όμως υπάρχει ένα στοιχείο που μένει αναλλοίωτο μέσα στα χρόνια.

Είναι η παρακαταθήκη που άφησε η «Aranycsapat» ή αλλιώς «Χρυσή Ομάδα» με μπροστάρη τον Φέρεντς Πούσκας. Είχατε διαβάσει στο Gazzetta την ιστορία ενός εκ των πιο γνωστών murals της χώρας αφιερωμένο στην ιστορική νίκη της ομάδας κόντρα στην Αγγλία το 1953, ωστόσο η μορφή του άλλοτε προπονητή του Παναθηναϊκού έχει παραμείνει αναλλοίωτη σε κάθε γωνιά της περιοχής και όχι μόνο.

