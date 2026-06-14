Γερμανία - Κουρασάο 7-1: Η άνετη νίκη στην αρχή του Μουντιάλ και το ιστορικό γκολ

Η Γερμανία μπορεί να μην κατάφερε να διατηρήσει ξανά ανέπαφη την εστία της απέναντι στο θεωρητικά πιο αδύναμο Κουρασάο, όμως επιθετικά ήταν ασταμάτητη. Επικράτησε με το εμφατικό 7-1, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο.

Οι Χάβερτς σημείωσε δύο γκολ, ενώ οι Κίμιχ και Ούνταβ μοίρασαν από δύο ασίστ ο καθένας, συμβάλλοντας καθοριστικά στον θρίαμβο της Νασιονάλμανσαφτ. Η γερμανική ομάδα κυριάρχησε πλήρως, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 26 τελικές προσπάθειες.

Από την πλευρά του, το Κουρασάο άφησε θετικές εντυπώσεις για περίπου ένα ημίχρονο, διάστημα στο οποίο πέτυχε και το πρώτο του ιστορικό γκολ στη διοργάνωση.

Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στο Κουρασάο, όμως το 3-1 του πρώτου ημιχρόνου στο Χιούστον έκρυβε πολύ περισσότερη ένταση και συγκινήσεις απ’ όσες προμήνυε η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Η «Νασιονάλμανσαφτ» μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και φρόντισε να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της.

Το πρώτο βήμα έγινε νωρίς, όταν στο 6’ ο Φλόριαν Βιρτς δημιούργησε και ο Φέλιξ Ενμέτσα ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση με ένα εξαιρετικό τελείωμα έξω από την περιοχή, πετυχαίνοντας το πιο γρήγορο γκολ της διοργάνωσης μέχρι στιγμής.

Για αρκετά λεπτά όλα έδειχναν πως οι Γερμανοί θα έφταναν σε έναν εύκολο θρίαμβο, καθώς κυκλοφορούσαν άνετα την μπάλα και δημιουργούσαν συνεχώς ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα. Ο Ενμέτσα είχε δυο ακόμα καλές στιγμές, ενώ το ωραίο σουτ ου Βιρτς πέρασε άουτ.

Ωστόσο, το Κουρασάο αρνήθηκε να περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Η ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ έδειξε θάρρος, πίστη και διάθεση να διεκδικήσει τις στιγμές της απέναντι σε έναν ποδοσφαιρικό γίγαντα. Και όταν βρήκε την ευκαιρία, έγραψε ιστορία. Στο 21ο λεπτό Λιβάνο Κομενένσια εξαπέλυσε ένα σουτ που, έπειτα από κόντρα, κατέληξε στα δίχτυα, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στις εξέδρες και χαρίζοντας στο Κουρασάο το πρώτο γκολ της ιστορίας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία φορά που η «Νασιονάλμανσαφτ» κράτησε ανέπαφη την εστία της σε αγώνα Μουντιάλ ήταν στον τελικό του 2014 απέναντι στην Αργεντινή!

Η ισοφάριση, πάντως, δεν αποσυντόνισε τη Γερμανία. Αντιθέτως, οι παίκτες του Γιούλιαν Νάγκελσμαν αντέδρασαν με ψυχραιμία, βρίσκοντας δύο ακόμη γκολ πριν από την ανάπαυλα. Στο 38’ ο εξαιρετικός στο ψηλό παιχνίδι Σλότενμπεργκ κατάφερε με κεφαλιά να σκοράρει για το 2-1. Στις καθυστερήσεις ο Μπαζόρ ανέτρεψε τον εξαιρετικό Ενμέτσα και ο Χάβερτς από την άσπρη βούλα πέτυχε το 3-1.

Άρχισε όπως τελείωσε η Γερμανία, αφού στο 47’ ήρθε το τέταρτο γκολ, όταν από ασίστ του Κίμιχ, ο Μουσιάλα πέτυχε το 4-1. Οι Γερμανοί έκαναν ό,τι ήθελαν, πίεζαν ψηλά και στο 68΄ήρθε ακόμα ένα γκολ. Ο Ούνταβ βρήκε υπέροχα τον Μπράουν, ο οποίος με το δεξί σημείωσε το 5-1. Η Γερμανία δεν έριξε ρυθμό και δέκα λεπτά αργότερα ο Ούνταβ από τη δεύτερη ασίστ του Κίμιχ σημείωσε το 6-1.

Ήταν το 7ο γκολ με την εθνική για τον αρχισκόρερ της Στουτγκάρδης, ο οποίος έδειξε πως θα παλέψει για μια θέση στο αρχικό σχήμα. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, η Γερμανία είχε τις στιγμές της και σφράγισε την πρεμιέρα με ένα έβδομο τέρμα! Στο 87' ο Ούνταβ έκανε τη δεύτερη ασίστ και ο Χάβερτς με τρομερό πλασέ έκλεισε ιδανικά μια υπέροχη παράσταση διαμορφώνοντας το 7-1!

