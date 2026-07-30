Μενού

Ιός του Δυτικού Νείλου: 4 θάνατοι σε μία εβδομάδα – Οι περιοχές της Αττικής στο «κόκκινο»

Συναγερμός στην Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου με τέσσερις θανάτους σε μία εβδομάδα. Οι «κόκκινες» περιοχές.

Reader symbol
Newsroom
Κουνούπια
Κουνούπια | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Έντονη ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η ταχεία διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν τέσσερις θάνατοι.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, συνολικά 13 ασθενείς παραμένουν στο νοσοκομείο, με τους πέντε από αυτούς να νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Η πλειονότητα των κρουσμάτων συγκεντρώνεται στο λεκανοπέδιο.  Στο επίκεντρο βρίσκονται περιοχές της ανατολικής και νότιας Αττικής (Χαλάνδρι, Μαρούσι, Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μαρκόπουλο), ενώ αυξημένα περιστατικά εντοπίζονται και στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αρχές συνιστούν αυξημένη επαγρύπνηση και ατομική προστασία από τα κουνούπια.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ