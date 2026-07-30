Ιός του Δυτικού Νείλου: 4 θάνατοι σε μία εβδομάδα – Οι περιοχές της Αττικής στο «κόκκινο»

Έντονη ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η ταχεία διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν τέσσερις θάνατοι.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, συνολικά 13 ασθενείς παραμένουν στο νοσοκομείο, με τους πέντε από αυτούς να νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Η πλειονότητα των κρουσμάτων συγκεντρώνεται στο λεκανοπέδιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται περιοχές της ανατολικής και νότιας Αττικής (Χαλάνδρι, Μαρούσι, Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μαρκόπουλο), ενώ αυξημένα περιστατικά εντοπίζονται και στο κέντρο της Αθήνας.
Οι αρχές συνιστούν αυξημένη επαγρύπνηση και ατομική προστασία από τα κουνούπια.
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