Γερμανία - Πορτογαλία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Με ξεκάθαρο φαβορί την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, συνεχίζονται σήμερα οι αγώνες στη φάση των «16» στο EuroBasket. Η αναμέτρηση Γερμανία - Πορτογαλία αρχίζει στις 15:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start.

Οι Γερμανοί ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση, αήττητοι, σημειώνοντας πέντε νίκες και κατακτώντας την πρώτη θέση του 2ου ομίλου. Από την άλλη πλευρά η Πορτογαλία, με τις νίκες της επί της Τσεχίας και της Εσθονίας, κατάφερε να κάνει την υπέρβαση και με ρεκόρ 2-4 να βρεθεί στην 4η θέση, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο της πρόκρισης για τα νοκ άουτ.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Σουηδία 12:00

Γερμανία - Πορτογαλία 15:15

Λιθουανία - Λετονία 18:30

Σερβία - Φινλανδία 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 12:00

Γαλλία - Γεωργία 15:15

Ιταλία - Σλοβενία 18:30

Ελλάδα - Ισραήλ 21:45