Γερμανία - Πορτογαλία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Γερμανία - Πορτογαλία σήμερα στις 15:15 για τους «16» στο Eurobasket 2025.

Eurobasket 2025 Γερμανία - Πορτογαλία
Ευρωμπάσκετ 2025, Γερμανία | FIBA
Με ξεκάθαρο φαβορί την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, συνεχίζονται σήμερα οι αγώνες στη φάση των «16» στο EuroBasket. Η αναμέτρηση Γερμανία - Πορτογαλία αρχίζει στις 15:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start.

Οι Γερμανοί  ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση, αήττητοι, σημειώνοντας πέντε νίκες και κατακτώντας την πρώτη θέση του 2ου ομίλου. Από την άλλη πλευρά η Πορτογαλία, με τις νίκες της επί της Τσεχίας και της Εσθονίας, κατάφερε να κάνει την υπέρβαση και με ρεκόρ 2-4 να βρεθεί στην 4η θέση, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο της πρόκρισης για τα νοκ άουτ.

 

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Σουηδία 12:00 
Γερμανία - Πορτογαλία 15:15 
Λιθουανία - Λετονία 18:30 
Σερβία - Φινλανδία 21:45 

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 12:00 
Γαλλία - Γεωργία 15:15 
Ιταλία - Σλοβενία 18:30 
Ελλάδα - Ισραήλ 21:45 

