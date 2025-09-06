Γερμανία - Πορτογαλία LIVE: Το 2ο παιχνίδι στα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ

Με ξεκάθαρο φαβορί την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, συνεχίζονται οι αγώνες στη φάση των «16» στο EuroBasket. Ήδη θέση στα προημιτελικά έχει εξασφαλίσει η Τουρκία. Η αναμέτρηση Γερμανία - Πορτογαλία αρχίζει στις 15:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.
Γερμανία - Πορτογαλία LIVE
Οι Γερμανοί ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση, αήττητοι, σημειώνοντας πέντε νίκες και κατακτώντας την πρώτη θέση του 2ου ομίλου. Από την άλλη πλευρά η Πορτογαλία, με τις νίκες της επί της Τσεχίας και της Εσθονίας, κατάφερε να κάνει την υπέρβαση και με ρεκόρ 2-4 να βρεθεί στην 4η θέση, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο της πρόκρισης για τα νοκ άουτ.
Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Τουρκία - Σουηδία 85-79
Γερμανία - Πορτογαλία 15:15
Λιθουανία - Λετονία 18:30
Σερβία - Φινλανδία 21:45
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Πολωνία - Βοσνία 12:00
Γαλλία - Γεωργία 15:15
Ιταλία - Σλοβενία 18:30
Ελλάδα - Ισραήλ 21:45
