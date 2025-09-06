Μενού

Γερμανία - Πορτογαλία LIVE: Το 2ο παιχνίδι στα νοκ άουτ του Ευρωμπάσκετ

Συνέχεια στη φάση των «16» του Eurobasket 2025 με Γερμανία - Πορτογαλία LIVE στις 15:15.

Με ξεκάθαρο φαβορί την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, συνεχίζονται οι αγώνες στη φάση των «16» στο EuroBasket. Ήδη θέση στα προημιτελικά έχει εξασφαλίσει η Τουρκία. Η αναμέτρηση Γερμανία - Πορτογαλία αρχίζει στις 15:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1. Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα.

​Παράλληλα μπορείτε να δείτε αναλυτικό LIVE και στο Gazzetta.gr

Οι Γερμανοί  ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση, αήττητοι, σημειώνοντας πέντε νίκες και κατακτώντας την πρώτη θέση του 2ου ομίλου. Από την άλλη πλευρά η Πορτογαλία, με τις νίκες της επί της Τσεχίας και της Εσθονίας, κατάφερε να κάνει την υπέρβαση και με ρεκόρ 2-4 να βρεθεί στην 4η θέση, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο της πρόκρισης για τα νοκ άουτ.

Eurobasket: Το πρόγραμμα της φάσης των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Σουηδία 85-79
Γερμανία - Πορτογαλία 15:15 
Λιθουανία - Λετονία 18:30 
Σερβία - Φινλανδία 21:45 

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία - Βοσνία 12:00 
Γαλλία - Γεωργία 15:15 
Ιταλία - Σλοβενία 18:30 
Ελλάδα - Ισραήλ 21:45 

