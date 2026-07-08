Γιαμπουσέλε: «Για τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό»

Οι «πράσινες» βόμβες συνέχισαν να πέφτουν με αμείωτους ρυθμούς καθώς μέσα σε λίγες ώρες ο Παναθηναϊκός φέρεται να πραγματοποίησε ένα ακόμα μεγάλο μεταγραφικό χτύπημα!
Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, το «τριφύλλι» κυνηγούσε την πολύ δύσκολη περίπτωση του Γκερσόν Γιαμπουσέλε ο οποίος αποτελούσε τον εκλεκτό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη θέση του σέντερ, δίπλα στους... συμπατριώτες του, Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ.
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