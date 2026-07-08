Η ψυχραιμία για τα F35, η παρεξήγηση Μαρκόπουλου με Άδωνι και το βασικό όπλο του Τσίπρα

Προφανώς και η Αθήνα άκουγε με προσοχή τον χθεσινό διάλογο του Τραμπ με τον Ερντογάν και θα δούμε στην πράξη τις επόμενες μέρες το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι που να αφορά τα μαχητικά F35.

Για να αποφύγουμε όμως προκαταβολική κρίση αυτολύπησης, όπως μου υπενθύμιζε πηγή με άριστη γνώση των αμερικανικών διαδικασιών, για να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία θα πρέπει να πάει στο Κογκρέσο νόμος που θα αναφέρει ρητά ότι οι Τούρκοι δέχονται να βγάλουν από το έδαφος τους το αντιπυραυλικό σύστημα S400.

Παράλληλα οι Ισραηλινοί που διατηρούν ισχυρά ερείσματα στο αμερικανικό Κογκρέσο έχουν στηλώσει τα πόδια και δε θέλουν σε καμία περίπτωση να δουν μία τέτοια ισχυροποίηση της Τουρκίας.

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Μέχρι λοιπόν να δούμε την επίσημη γραφειοκρατία να κινείται, ας πάρουμε με μία πρέζα αλάτι τις υποσχέσεις που εύκολα δίνει ρητορικά ο Τραμπ ενώπιον του Ερντογάν μετά την όμορφη υποδοχή που του επιφύλαξε.

Το τηλεφώνημα Μαρκόπουλου με Άδωνι

Όταν ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος είδε τις εικόνες με τον Άδωνι Γεωργιάδη να παίζει τένις με τον Στέφανο Κασσελάκη την περασμένη Κυριακή στην Πολιτεία, ομολογουμένως έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό, καθώς ο ίδιος είναι στα δικαστήρια με τον πρόεδρο των Δημοκρατών.

Χθες βγήκε και είπε το παράπονο του στην τηλεόραση του Μega, όμως αμέσως μετά μίλησε και τηλεφωνικά με τον Άδωνι Γεωργιάδη όπου δόθηκαν όπως καταλαβαίνω αμοιβαίες διευκρινίσεις και ο Μαρκόπουλος θεωρεί το θέμα λήξαν. Ούτως ή άλλως δεν βλέπω ο Κασσελάκης να έχει πολιτικό μέλλον γενικώς.

Ο Άδωνις ξεχνάει

Άκουσα τον Αδωνι να λέει με νόημα ότι ο Τσίπρας πήρε λεφτά για να κρατήσει τη Βουλή ανοιχτή το 2019 και να επέλθουν οι αλλαγές επί το πιο ευνοϊκό στους ποινικούς κώδικες. Ανέτρεξα σε όσα είχε πει ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, ο οποίος είχε καταγγείλει πάρα-υπουργείο Δικαιοσύνης στο Μαξίμου, όμως δεν βρήκα τίποτα που να αναφέρεται σε λεφτά και μίζες.

Επίσης είχε υπάρξει έρευνα από τη δικαιοσύνη για τα όσα είχε πει ο Κοντονής, όμως λόγω έλλειψης στοιχείων αυτή αρχειοθετήθηκε. Θέλω να πω, καλά όσα λέει ο Άδωνις για τον Τσίπρα, όταν όμως καταγγέλλεις μίζες πρέπει να έχεις και στοιχεία. Και ο Τσίπρας δεν πάτησε την μπανανόφλουδα να αντιδράσει έξαλλα και να κάνει μήνυση στον υπουργό Υγείας.

Η εντιμότητα η απάντηση

Και από την Αμαλίας αυτό που προτάσσουν και θα είναι η σημαία τους όλη την προεκλογική περίοδο είναι η εντιμότητα του πρώην πρωθυπουργού. Εάν κάτι έχει απομένει από το rebranding Τσίπρα είναι η επιμονή του να δηλώνει ότι κανείς δεν έχει να του προσάψει κάτι για το πόσο έντιμος πολιτικός έχει υπάρξει.

Άλλωστε αν σκεφτούμε ότι είναι στο πολιτικό προσκήνιο, σε θέσεις ευθύνης, περισσότερο από 15 χρόνια και κανείς δεν έχει βρεθεί να τον φέρει σε δύσκολη θέση, τουλάχιστον αυτό κάτι λέει.

Επαφή με τους πολίτες

Ο Αλέξης Τσίπρας στο μόνο που στοχεύει είναι στην επαφή του με τους πολίτες. Αύριο θα βρεθεί στο Περιστέρι ενώ μέσα στο καλοκαίρι βρεθεί και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Θέλει να αποκτήσει και πάλι τη γείωση του με την κοινωνία γιατί κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια στο Μαξίμου, αλλά και στην αντιπολίτευση κάποιοι τον κράτησαν σε μια «γυάλα».

Έμαθε από τα λάθη του, είδε πόσο του κόστισε η απουσία ενστίκτου και τώρα είναι έτοιμος να θυμηθεί τον παλιό του εαυτό.

Μάχη μέχρις εσχάτων

Στον ΣΥΡΙΖΑ όλα κρίνονται στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει πως έχει τους συσχετισμούς και επομένως το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές και ο Παύλος Πολακης διεκδικεί την ηγεσία ανοικτά και ξεκάθαρα. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει όντως ομάδα Πολάκη και εάν κυρίως η Δούρου τον στηρίξει γιατί μαθαίνω πως οι 73 υπογραφές για την εκ νέου σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής δεν είχαν άρωμα Πολάκη. Για να δούμε πως θα κινηθεί και η μειοψηφία.