Γιαννακόπουλος: Αποθέωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, αποθέωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε αγώνα του Παναθηναϊκού | Intime
Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στα soacial media, αποθέωσε τους παίκτες των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, ανάρτησε ένα βίντεο από ένα τρίποντο του Σλούκα απ' τον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό και έγραψε από κάτω ένα μήνυμα προς τους παίκτες ξεχωριστά.

