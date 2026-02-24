Γιαννακόπουλος: Αποθέωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού

Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στα soacial media, αποθέωσε τους παίκτες των «πρασίνων».
Συγκεκριμένα ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, ανάρτησε ένα βίντεο από ένα τρίποντο του Σλούκα απ' τον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό και έγραψε από κάτω ένα μήνυμα προς τους παίκτες ξεχωριστά.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Από σήμερα οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία: Νέα δεδομένα για εκπαίδευση, μισθό και διατροφή
- Μεξικό: Το τελευταίο αντάρτικο του «Ελ Μέντσο» - Ο καταδότης που έδωσε στον στρατό την κρυψώνα του
- Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη 72χρονου γνωστού μάνατζερ
- Κλέλια Ανδριολάτου: Εντυπωσίασε με ροζ διαφανές φόρεμα στο after party των BAFTA - Τη συνόδεψε ο Παπακαλιάτης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.