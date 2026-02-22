Μενού

Γιαννακόπουλος: «Αυτή ήταν η πρώτη κούπα, θα φέρω ακόμα δύο»

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε μήνυμα κατάκτησης για τα άλλα δύο τρόπαια που μένουν μέσω story του.

Την επομένη της μεγάλης νίκης του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 78-69 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και της κατάκτησης του τροπαίου από το «τριφύλλι», ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε μήνυμα για συνέχεια των κατακτήσεων.

Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» ανέβασε ένα story από το σπίτι του στο Σούνιο όπου κάθεται και αγναντεύει μετά μουσικής, με τον ίδιο να λέει ότι θα βάλει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο γνωστό τραπεζάκι και ύστερα θα ακολουθήσουν τα άλλα δύο.

