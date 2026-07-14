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Γιαννακόπουλος για Χουάντσο: «Ποιος θα τον αφήσει ρε να φύγει»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, τοποθετήθηκε σχετικά με το μέλλον του Χουάντσο Ερναγκόμεθ.

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Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Σχετικά με το μέλλον του Χουάντσο Ερναγκόμεθ στον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, πραγματοποίησε live μετάδοση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, σχετικά με το μέλλον του Ισπανού φόργουορντ.

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