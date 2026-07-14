Γιαννακόπουλος για Χουάντσο: «Ποιος θα τον αφήσει ρε να φύγει»

Σχετικά με το μέλλον του Χουάντσο Ερναγκόμεθ στον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, πραγματοποίησε live μετάδοση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, σχετικά με το μέλλον του Ισπανού φόργουορντ.
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