Η ατάκα Άδωνι για Σαμαρά που δεν ενθουσίασε, οι περιοδείες και η απόφαση της Πόπης

Η συζήτηση που άνοιξε χθες με αφορμή την απάντηση του Άδωνι σε ραδιοφωνική του συνέντευξη για τις προϋποθέσεις συμπόρευσης της ΝΔ με τον Σαμαρά σε μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία δεν ακούστηκε καθόλου καλά στο Μαξίμου. Κυρίως γιατί επενδύουν στο να ξορκίσουν τη χαλαρή ψήφο, με τον Μητσοτάκη να έχει πει πέντε-έξι φορές ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, παρά μόνο μια κάλπη.

Συνεπώς, η συζήτηση ότι θα μπορούσε υποθετικά να υπάρξει συνεργασία αρκεί και ο Σαμαράς να μην βάλει θέμα για το αν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, εκτός από άκαιρη, δεν ήταν και στρατηγικά βολική.

Θα πει κανείς ότι είναι καλοκαίρι και οι ρυθμοί είναι χαλαροί, όμως διάφορα στελέχη της ΝΔ θα βρεθούν αυτές τις μέρες αντιμέτωπα με αυτή την ερώτηση σε πάνελ, οπότε το θέμα θα ανακυκλωθεί κάπως.

Η ομάδα του προγράμματος

Αθόρυβα αλλά σταθερά και δύο φορές την εβδομάδα συνέρχεται στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, στο Mέγαρο Μποδοσάκη, μία σύσκεψη στην οποία συμμετέχουν και υπουργοί αλλά και τεχνοκράτες εντός και εκτός κυβέρνησης για την κατάρτιση του προγράμματος της ΝΔ.

Η ατζέντα 2030, όπως ονομάζεται, υπό την καθοδήγηση του Κωστή Χατζηδάκη είναι σε φάση σύνταξης και κατάρτισης και ανάλογα με τις αποφάσεις του Μητσοτάκη για τον χρόνο των εκλογών, θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό.

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Ιούλιος με περιοδείες

Μπορεί να είμαστε ήδη στα μέσα του Ιουλίου και γενικώς οι ρυθμοί να πέφτουν, όμως ο Μητσοτάκης κινείται έντονα και τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι διαρκώς στον δρόμο με αρκετούς σταθμούς εκτός Αθηνών.

Την Τετάρτη θα πάει στη Βόρεια Εύβοια, ενώ στις 23 του μήνα θα δώσει το παρών στα εγκαίνια του ολοκληρωμένου αυτοκινητοδρόμου Ε65 που βγάζει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση.

Τέλος, λογικά στις 28 Ιουλίου θα πάει Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά.

Υπήρχε επίσης μία σκέψη να πάει και στο Λασίθι για τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ, μένει όμως να φανεί αν θα υπάρχει κάτι έτοιμο εντός ρεαλιστικού χρόνου.

Καφέδες και ζυμώσεις

Το μπαράζ αποχωρήσεων που έχει ξεκινήσει απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει οδηγήσει σε πολλές συναντήσεις και ζυμώσεις βουλευτών.

Κάπου πήρε το μάτι μου τον Μίλτο Ζαμπάρα μαζί με τους Χάρη Μαμουλάκη και Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και είναι σίγουρο ότι αλλες αντίστοιχες επαφές υπήρξαν όλη την χθεσινή ημέρα και θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσουν αν θα παραιτηθούν ή θα ανεξαρτητοποιηθούν.

Αυτή ειναι η μόνη απόφαση που έχουν να λάβουν καθώς με την αποφαση της εκλογικής καθοδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και πλέον θα μιλάμε για μια ΚΟ με λιγότερο από δέκα άτομα.

Ενδιαφέρον έχει μια έδρα...

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ενδιαφέρον έχει ποια απόφαση θα λάβει η Πόπη Τσαπανίδου καθώς - επειδή ήταν βουλευτής Επικρατείας - αν αποφασίσει την παραίτηση θα ανοίξει τον δρόμο ακόμη και στον Στέφανο Κασσελάκη να μπει στη Βουλή. Μιας και όσοι είναι επιλαχόντες ανήκουν στο εθνικό συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ. δηλαδή οι Καλογήρου, Τσάκρης και Λάλλη.

Βέβαια υπάρχει και η κ. Λειβαδάρου, που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχει κάποια ενασχόληση με την πολιτική αυτή τη στιγμή, η οποία μπορεί να κρίνει ότι θέλει να μπει και να δώσει τη μάχη στη Βουλή. Αν αρνηθεί πάντως, σειρά παιρνει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκίνηση και συναισθηματική ένταση

Το τέλος πάντα φέρνει δάκρυα... είτε φεύγεις οικειοθελώς είτε σε αναγκάζουν.

Έτσι και στην Κουμουνδούρου χθες μετά τις παραιτήσεις της κ. Σαπουνά, υπήρξε συγκίνηση απο την πλευρά της και δάκρυα καθώς έκλεινε ένας μεγάλος κύκλος για εκείνη. Το ίδιο κλίμα υπήρξε και στη συνάντηση των πολιτικών συντακτών με τον πρόεδρο της Νεολαίας του κόμματος που αποφάσισε να συνταχθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.