Η «πόλη» που κοστίζει λιγότερο από ένα διαμέρισμα στην Αθήνα

Ένα σπίτι στην Αθήνα ή μια ολόκληρη πόλη στην Αυστραλία; Με τα ίδια χρήματα που θα έδινε κανείς για να αποκτήσει ένα μικρό διαμέρισμα στην ελληνική πρωτεύουσα, ίσως μπορεί να αποκτήσει μια από τις πιο μικρές πόλεις της Αυστραλίας.

Μοιάζει κάπως εξωπραγματικό, αλλά ο οικισμός Cooladdi της Αυστραλίας έχει βγει σε πώληση στην τιμή των 400.000 αυστραλιανών δολαρίων. Δηλαδή περίπου στα 250.000 ευρώ.

Το Cooladdi είναι μια ελάχιστα γνωστή, μικροσκοπική πόλη στην ενδοχώρα του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, που πρωταγωνιστεί το τελευταίο διάστημα σε πολλά δημοσιεύματα από τη στιγμή που τέθηκε προς πώληση έναντι του ποσού που αναφέραμε από τους δύο μοναδικούς κατοίκους και ιδιοκτήτες της, την Κάρολ Γιάροου και τη Τζο Κόρνελ.

Θεωρείται «πόλη» καθώς έχει ταχυδρομικό κώδικα, αφού το Fox Trap Roadhouse που πωλείται χρησιμοποιείται και ως ταχυδρομείο. Πρόκειται στην πραγματικότητα για έναν σταθμό εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών που λειτουργεί επίσης ως παμπ, εστιατόριο, το παντοπωλείο και μοτέλ.

Η ιστορία του Cooladdi

Κάποτε το Cooladdi ήταν ένας πολυσύχναστος σιδηροδρομικός κόμβος, με τον πληθυσμό του να φτάνει στο αποκορύφωμά του περίπου τους 270 κατοίκους, σχολείο, κρεοπωλείο και αστυνομικό σταθμό. Η παρακμή του ξεκίνησε το 1917, όταν η σιδηροδρομική γραμμή επεκτάθηκε μέχρι το Quilpie. Η εγκατάλειψη επιταχύνθηκε μετά το 1967, όταν σταμάτησαν οριστικά τα επιβατικά τρένα να εξυπηρετούν τον σταθμό.

Καθώς τα τρένα πλέον παρέκαμπταν την πόλη και η τοπική κτηνοτροφία προβάτων συρρικνωνόταν, το σχολείο έκλεισε, οι κάτοικοι μετακόμισαν αλλού και οι περισσότερες υπηρεσίες και θέσεις εργασίας εξαφανίστηκαν.

Η πλησιέστερη μεγάλη κωμόπολη είναι το Charleville, με περίπου 3.000 κατοίκους, σε απόσταση περίπου 55 λεπτών οδικώς.

Γιατί πωλούν την ιδιοκτησία

Παρότι το Cooladdi έχει μόλις δύο μόνιμους κατοίκους, δεν είναι μια πόλη-φάντασμα. Το τοπικό roadhouse εξακολουθεί να αποτελεί σημείο συνάντησης για ταξιδιώτες και κατοίκους των γύρω περιοχών, κρατώντας ζωντανή την τελευταία μικρή κοινότητα της περιοχής.

Η Γιάροου ωστόσο σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί, ενώ η Κόρνελ σχεδιάζει να μετακομίσει. Έτσι, ο νέος ιδιοκτήτης θα μπορούσε σύντομα να παραλάβει τα «κλειδιά» ολόκληρης της «πόλης» και φυσικά να αναλάβει τους πολλαπλούς ρόλους του ταχυδρόμου, ιδιοκτήτη παμπ, καταστηματάρχη, υπαλλήλου υποδοχής του μοτέλ και μάγειρα.