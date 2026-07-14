«Ευταξία, φυσική κατάσταση»: Η αγγελία που ζητάει σερβιτόρο με 98 δεξιότητες κάτι λέει για τον ελληνικό τουρισμό

Το ζήτημα της εποχικής εργασίας και όσα το συνοδεύουν - η έλλειψη προσωπικού, οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας και διαμονής - έρχεται κάθε καλοκαίρι στην επικαιρότητα, όταν οι ανάγκες για εργατικό δυναμικό στους τουριστικούς προορισμούς αδυνατούν να καλυφθούν.

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε χρόνο και πιο έντονο, και έτσι και φέτος, ξενοδοχεία, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις έχουν εισέλθει και στη σεζόν με σημαντικά κενά. Γιατί συμβαίνει αυτό;

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Η αλήθεια είναι πως όταν ακούμε τη λέξη σεζόν, ακραίες συνθήκες μάς έρχονται στο μυαλό· εξαντλητικά ωράρια, χαμηλοί μισθοί και μια γενικότερη εργασιακή κόπωση. Έτσι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι νέοι έχουν επαναπροσδιορίσει τις ανάγκες τους και οι χρηματικές απολαβές που μπορεί να λάμβαναν και να αντιστάθμιζαν τη σωματική, συναισθηματική και ψυχική εξάντληση της εποχικής εργασίας, σήμερα, δεν παρουσιάζονται ούτε στο ελάχιστο ως δέλεαρ για μπουν στη διαδικασία να δουλέψουν σεζόν.

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Σε μια αναζήτηση στο ίντερνετ για θέσεις σερβιτόρων για σεζόν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, εντοπίσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αγγελίας στο νησί της Νάξου. Στη συγκεκριμένη αγγελία, μεταξύ των 98 στο σύνολο δεξιοτήτων ή αλλιώς soft skills που απαιτούνται (ενδεικτικά: διοίκηση ομάδων, έρευνα και καινοτομία), δεν αναγράφεται ούτε ο μισθός ούτε το ωράριο.

Τα soft skills, οι προσωπικές και οι διαπροσωπικές μας δεξιότητες, είναι πολύτιμες για κάθε είδους εργασία, ειδικά όταν πρόκειται για επαγγέλματα με έντονη αλληλεπίδραση με τους γύρω μας. Ωστόσο, μια αντίστοιχη περιγραφή θέσης με τις συγκεκριμένες δεξιότητες, θα βλέπαμε μάλλον περισσότερο σε μια αγγελία για τη θέση κάποιου manager.

Φυσικά, η συγκεκριμένη αγγελία από μόνη της δεν σημαίνει τίποτα. Στην αγγελία άλλωστε ούτε ζητούνται πτυχία ούτε άλλες ακραίες απαιτήσεις που έχουμε δει κατά καιρούς σε αγγελίες. Περισσότερο γελάς όταν τη βλέπεις. Σε μια δεύτερη ανάγνωση όμως, αναρωτιέσαι μέχρι πότε μια αγγελία δεν θα αναγράφει ούτε καν τα ελάχιστα, όπως είναι ο μισθός.

Χωρίς μισθολογική διαφάνεια και με φόντο την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί, μάλλον δύσκολο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υποστελέχωσης στον κλάδο του τουρισμού.