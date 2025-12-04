Γιαννακόπουλος για την αναβολή Ολυμπιακού - Φενέρ: «Είμαι περίεργος αν θα εφαρμοστεί το 0-20»

H αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague αναβλήθηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην Αττική και τα οποία δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την απόφαση μέσω story στο Instagram:

«Είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα εφαρμοστεί ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και μπλα μπλα μπλα» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες... Οι κανονισμοί είναι πολύ ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε»