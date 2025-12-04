Ο αγώνας Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague αναβάλλεται λόγω της κακοκαιρίας Byron που σαρώνει το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, η αναμέτρηση στο Φαληρικό στάδιο ήταν έτσι κι αλλιώς στον αέρα με τους ανθρώπους της ομάδας να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να γλιτώσουν την οποιαδήποτε σταγόνα που θα μπορούσε να πέσει στο παρκέ τοποθετώντας έξτρα μουσαμάδες στην οροφή.

Εξωτερικά οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».

Η Euroleague μέσω επίσημης θέσης αναφέρθηκε στον τρόπο που θα αποφασιστεί η νέα μέρα και ώρα του αγώνα.

Αναλυτικά

«Η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε ανεστάλη, έπειτα από εισήγηση της τοπικής κυβέρνησης, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή σήμερα.

Η Euroleague θα εξετάσει, σε συνεργασία με τις δύο ομάδες, τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον ορισμό νέας ημερομηνίας, με βάση τις διαθέσιμες μέρες. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.»

The EuroLeague Regular Season Round 14 game between @Olympiacos_BC and @FBBasketbol has been suspended following a recommendation from the local government due to severe weather conditions affecting the area during today.



Euroleague Basketball will evaluate with the affected… — EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2025