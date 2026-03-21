Μενού

Γιαννακόπουλος: «Κόντρα σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση του στο instagram έδειξε τη σιγουριά του πως ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει τη Εuroleague.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είδε από κοντά το ματς του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα, με την ομάδα του Αταμάν να φτάσει στη νίκη. Μάλιστα ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων κατέβηκε στις court seats στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Μια μέρα μετά, με ανάρτηση του στο instagram φανέρωσε τη σιγουριά του πως η ομάδα του θα πανηγυρίσει την κατάκτηση της Euroleague. «Το 2026 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το μέχρι σήμερα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό….», έγραψε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ