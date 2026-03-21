Γιαννακόπουλος: «Κόντρα σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είδε από κοντά το ματς του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα, με την ομάδα του Αταμάν να φτάσει στη νίκη. Μάλιστα ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων κατέβηκε στις court seats στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Μια μέρα μετά, με ανάρτηση του στο instagram φανέρωσε τη σιγουριά του πως η ομάδα του θα πανηγυρίσει την κατάκτηση της Euroleague. «Το 2026 ΚΟΝΤΡΑ σε όλους θα ξαναγράψουμε ιστορία με το μέχρι σήμερα πιο μάγκικο Ευρωπαϊκό….», έγραψε μεταξύ άλλων.

