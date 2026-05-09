«Αθήνα, ξύπνα σήμερα θα δεις τους Metallica»: Η ανάρτηση του James Hetfield λίγες ώρες πριν το live στο ΟΑΚΑ

Λίγες ώρες έμειναν για την πολυαναμενόμενη συναυλία των Metallica στην Αθήνα, και φρόντισε να μας το υπενθυμίσει και ο frontman James Hetfield με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Αθήνα, ξύπνα σήμερα θα δεις τους Metallica» έγραψε χαρακτηριστικά το πρωί του Σαββάτου ο μεγάλος τραγουδιστής.

Το βράδυ της Πέμπτης, οι θρύλοι του heavy metal, βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο προκειμένου να κάνουν την πρώτη τους πρόβα (ή καλύτερα το πρώτο soundcheck) επί ελληνικού εδάφους.

Σύμφωνα με όσους βρέθηκαν εκεί, ακούστηκαν εννέα τραγούδια. Τρία από αυτά προέρχονται από το «Black Album», ένα από το «Ride the Lightning» και ένα από το «...and Justice for All».

Ακούστηκαν επίσης τραγούδια από το «Hardwired… to Self-Destruct», το «72 Seasons», το «Load» και το «ReLoad».

Σε αυτά τα τραγούδια θα πρέπει να προστεθούν και κομμάτια από το «Master of Puppets» και το «Black Album» που οι «Τάλικα» παίζουν οπωσδήποτε στις συναυλίες τους. Αν όλα αυτά τα προσθέσουμε τότε έχουμε μία σχεδόν πλήρη εικόνα της setlist του Σαββάτου στην οποία θεωρητικά θα χωρέσουν και 2-3 εκπλήξεις.