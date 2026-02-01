Γιαννακόπουλος: «Ντροπή σας ρε, είστε όλοι ξεφτιλισμένοι, παραιτηθείτε όλοι»!

Ο Άρης υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα, και ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων», Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξέσπασε κατά πάντων! Με story στο Instagram, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο Αλεξάνδρειο, ζήτησε την παραίτηση όλων!

Το μήνυμα του στο Instagram: Προπονητές, βοηθοί προπονητές, όλοι σας... Δεν έχετε ιδέα πού παίζετε, ε; Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός! Ελπίζω πως όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να επιστρέψετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι! Και όλοι οι παίκτες μαζί! Παίκτες, προπονητές, βοηθοί προπονητές, είστε ξεφτιλισμένοι, και όταν γυρίσετε στην Αθήνα, θα έπρεπε να παραιτηθείτε όλοι σας! Ντροπή σας ρε! Φτου σας!

