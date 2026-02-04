Μενού

Γιάννης Αντετοκούνμπο για Μπακς: «Θέλω να είμαι εδώ, αλλά... »

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του στο «Athletic» μίλησε για τους Μπακς και εξέφρασε τη δική του επιθυμία.

Γιάννης Αντετοκούνμπο
Γιάννης Αντετοκούνμπο | X / @Heavenlybuckets
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι αδιαμφισβήτητα το πρόσωπο των ημερών στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Τα σενάρια που τον θέλουν ένα βήμα πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου από τους Μιλγουόκι Μπακς, έχουν πάρει... φωτιά με τους πιθανούς προορισμούς για να συνεχίσει την καριέρα του όλο και να αυξάνονται.

Αν κάτι χαρακτηρίζει τον «Greek Freak» είναι η άρρηκτη αφοσίωσή του στον οργανισμό του Μιλγουόκι, κάτι που είναι σπάνιο στον «μαγικό» κόσμο του NBA, ωστόσο έχει τραβήξει και δικαίως όλα τα βλέμματα πάνω του με λιγότερες από 48 ώρες να απομένουν για το trade deadline.

