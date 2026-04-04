Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συνεχίζεται η ρήξη στη σχέση του με τους Μπακς

Η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μπακς που επιλέγουν να τον κρατήσουν εκτός δράσης, βρίσκεται στα όριά της σύμφωνα και με τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον οργανισμό των Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στη χειρότερή της φάση, ενώ μάλιστα φαίνεται πως αποκτά… προεκτάσεις, καθώς υπάρχει ξεκάθαρη διαφοροποίηση ανάμεσα στον ίδιο και την ομάδα του σχετικά με την επιστροφή του στη δράση.

Ο Έλληνας σούπερσταρ υποστηρίζει πως είναι έτοιμος να αγωνιστεί, ωστόσο οι Μπακς εξακολουθούν να τον αναγκάζουν να μείνει εκτός, κάτι που τον βρίσκει πλήρως αντίθετο. Ο «Greek Freak» μετρά ήδη 10 διαδοχικές απουσίες λόγω υπερέκτασης στο αριστερό γόνατο και οστικού οιδήματος, με την τελευταία του εμφάνιση να χρονολογείται στις 15 Μαρτίου.

